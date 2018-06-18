Экс-мэр Бишкека стал фигурантом еще одного уголовного дела

По первому возбужденному в отношении экс-мэра Бишкека делу его обвиняют в коррупции.

В отношении экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова возбуждено еще одно уголовное дело, сообщает 24.kg.

По словам прокурора, уголовное дело возбуждено 14 июня по статьям «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», а также «Незаконное пересечение государственной границы» УК КР.

«Следствие ходатайствовало об изменении меры пресечения в целях исключения воспрепятствованию следствия. 14 июня 2018 года в отношении Кубанычбека Кулматова возбуждено еще одно уголовное дело по статьям 350 и 346 Уголовного кодекса», — сказал гособвинитель.

Адвокат обвиняемого Сергей Слесарев заявил, что ни он, ни суд о новом деле ничего не знают.

По первому возбужденному в отношении экс-мэра Бишкека делу его обвиняют в коррупции. По версии следствия, в 2014-м Кубанычбек Кулматов, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона, предоставленные ТВЕА в рамках модернизации ТЭЦ для строительства двух школ. Кубанычбек Кулматов якобы перенаправил средства из ведения правительства в ведение мэрии Бишкека под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». 5 июня бывшего мэра арестовали и посадили в СИЗО ГКНБ.

Кубанычбек Кулматов остается под арестом. Коллегия по уголовным делам Бишкекского горсуда оставила кассационную жалобу адвокатов без удовлетворения.

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