«Самрук» и «Атамекен» подписали соглашение, по которому будут созданы новые производства

Программа позволит существенно сократить долю чистого импорта.

Ахметжан Есимов и Тимур Кулибаев подписали Соглашение о взаимодействии, согласно которому будет разработана долгосрочная Программа импортозамещения, сообщает zakon.kz.

Программа позволит существенно сократить долю чистого импорта. Такой подход будет стимулировать создание сотен новых производственных предприятий, которые будут предлагать товары ранее не производимые на территории страны.

«Суть Программы заключается в том, что мы совместно формируем перечень товаров, которые приобретаются группой компании Фонда и являются исключительно импортом. Затем, совместно с палатой «Атамекен» проводим конкурс среди потенциальных инвесторов на организацию производства в Казахстане. Фонд, со своей стороны подтверждает готовность заключения долгосрочных договоров с победителями конкурса, которые наладят необходимое производство», - разъяснил Ахметжан Есимов.

Глава АО «Самрук-Қазына» также подчеркнул, что реализация этих инициатив стимулирует инвестиционную активность отечественных предпринимателей, будут созданы новые производства, открыты новые рабочие места и обеспечены дополнительные поступления налогов в бюджет.

«Фонд в ближайшие 2 года за счет вывода из внутрихолдинговой кооперации передает в конкурентную среду для субъектов предпринимательства закупки на сумму порядка 700 млрд. тенге. Это позволит более значительному кругу предпринимателей участвовать в закупках Фонда», - сказал А.Есимов.

В целях защиты интересов субъектов отечественного бизнеса Фонд решил передать в НПП «Атамекен» полномочия по проведению выездных аудитов потенциальных поставщиков. Это позволит сделать процедуру проведения аудита прозрачной, снизит коррупциогенность, сократит затраты бизнеса и обеспечит защиту их законных интересов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!