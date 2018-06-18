Кызылординская область: Подписан меморандум по внедрению «зеленых» технологий

По итогам совещания был подписан Меморандум о сотрудничестве по внедрению «зеленых технологий» и привлечению инвестиций, в том числе международных, в Кызылординскую область.

Аким области Крымбек Кушербаев и руководитель НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» Рапиль Жошыбаев подписали Меморандум о сотрудничестве, передает zakon.kz.

В Кызылординскую область прибыла делегация НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов». В рамках программы состоялось совещание по вопросам внедрения «зеленых» технологий в Приаралье, церемония подписания Меморандума о сотрудничестве по внедрению инновационных технологий в Кызылординской области, а также посещение ряда объектов региона.

Открывая совещание, аким области Крымбек Кушербаев рассказал о проводимой в регионе работе по переходу к «зеленой» экономике и привлечению инвестиций.

«Согласно Концепции по переходу к «зеленой экономике» сегодня в области проводятся работы по 7-ми направлениям. Из областного бюджета выделены необходимые средства на строительство полигонов твердых бытовых отходов в Казалинском и Кармакшинском районах. Как известно, одной из главных задач, вытекающих из Послания Главы государства является – привлечение инвестиций. В этих целях в области функционирует единый Центр обслуживания предпринимателей, где имеется возможность получить все услуги в одном месте. Стоит отметить, что по итогам 5 месяцев 2018 года объем инвестиций в основной капитал увеличились на 15,4% и составили 65,9 млрд. тенге», - отметил аким области.

Следует отметить, что работа Центра обслуживания предпринимателей полностью автоматизирована, благодаря чему сокращен срок предоставления технических условий с одного месяца до 3 рабочих дней.

Например, в рамках 7 направлений, в сфере энергосбережения активно ведется работа по замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы, в результате - расход электроэнергии на уличное освещение сэкономлен на 12%. В области управления отходами, компании занимающиеся переработкой твердых бытовых отходов, изготавливают тротуарные плитки, черепицу для покрытия крыш, а также наладили производство по изготовлению резиновой крошки и подземных труб для капельного орошения путем переработки изношенных автомобильных покрышек и т.д.

В рамках проектов, презентованных на ЭКСПО-2017, в области проводится работа по их внедрению. Так, в сфере атомной (урановой) промышленности - 4 технологии (ТОО «Кызылкум», ТОО «РУ-6», ТОО «Байкен-U», ТОО «Семизбай-U»); в сфере экологии – 2 технологии (заповедник "Барсакельмес", лесхоз); в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 1 проект (КРЭК). Так, в феврале между АО «КРЭК» (электросетевая компания) и компанией «Siemens» было подписано соглашение о внедрении энергосберегающей технологии «Смарт грид».

В свою очередь, Рапиль Жошыбаев отметил важность сотрудничества Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов с местными исполнительными органами по вопросам «зеленой» и возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и энергосбережения, управления ТБО, ЖКХ, а также сельского хозяйства.

«В рамках технической и административной поддержки, а также сопровождения зеленых инвестиционных проектов Центр будет работать по принципу «единого окна» в регионах Казахстана. Также планируется формирование и ведение реестра зеленых технологий, а в рамках взаимодействия с местными исполнительными органами - подготовить региональную «карту зеленых проектов». Данная работа позволит определить потенциальные низкоуглеродные проекты в регионах РК и создать платформу для бизнеса с целью подбора и реализации зеленых проектов», - сказал Рапиль Жошыбаев.

По итогам совещания был подписан Меморандум о сотрудничестве по внедрению «зеленых технологий» и привлечению инвестиций, в том числе международных, в Кызылординскую область. Данный меморандум предусматривает взаимодействие по вопросам реализации проектов устойчивого развития, экологии, «зеленой» энергетики и возобновляемых источников энергии, проектов по энергосбережению и энергоэффективности, цифровизации, переработке ТБО и устойчивому развитию сельского хозяйства.

В ходе поездки в Кызылординскую область члены делегации посетили строящиеся объекты нового города на левом берегу Сырдарьи, ТОО «Смарт Раббер», занимающееся переработкой автомобильных шин, и ряд производственных, социальных и культурных объектов областного центра.

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