До конца июня министерство экономики определится с судьбой Kcell

Решение еще не принято.

Решение о покупке доли мобильного оператора Kcell национальной компанией «Казахтелеком» может быть принято до конца июня, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По этому вопросу (о покупке 75% акций Kcell - прим.) решение еще не принято. Планируем до конца июня», - сообщил министр журналистам после отчетной встречи с населением.

Ранее сообщалось, что Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Казахстана продлил срок рассмотрения заявки Казахтелекома о покупке 75% акций Kcell. По словам вице-министра национальной экономики РК Серика Жумангарина ходатайство об экономической концентрации было возвращено, поскольку не были представлены необходимые для анализа документы.

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