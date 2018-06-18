Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Скончался продюсер фильма «Лицо со шрамом»

Мартин Брегман умер от кровоизлияния в мозг.

Фото : Lenta.ru18 июня 2018, 16:03

Американский продюсер Мартин Брегман скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщает LentaRu.

Жена кинематографиста Корнелия рассказала, что он умер от кровоизлияния в мозг.

Мартин Брегман тесно сотрудничал с Аль Пачино с самого начала карьеры актера. Продюсер предложил артисту его дебютную главную роль в фильме 1971 года «Паника в Нидл-парке».

Брегман выступил одним из продюсеров таких фильмов, как «Путь Карлито», «Серпико», «Нечего терять», «Собачий полдень» и «Матильда». Популярность в киноиндустрии ему принесла работа над криминальной драмой «Лицо со шрамом» режиссера Брайана Де Пальмы с Пачино в главной роли.

В апреле в возрасте 74 лет скончался продюсер и сценарист Стивен Бочко, автор телевизионных сериалов «Блюз Хилл-стрит», «Закон Лос-Анджелеса» и «Полиция Нью-Йорка». Эти шоу принесли ему 10 премий «Эмми».


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты