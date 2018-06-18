Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Несколько улиц Алматы останутся без горячей воды

Ее подача будет ограничена почти на две недели.

Фото : КиевВласть18 июня 2018, 16:08

C 18 июня по 29 июня 2018 года будет ограничена подача горячей воды в дома, расположенные в контуре нескольких улиц города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТОО «Алматинские тепловые сети».

Временно обойтись без горячего водоснабжения придется жителям домов расположенных на следующих улицах:

• Кассина - Монтина – Таласская – Котельникова;

• Некрасова – Тельмана – Бекмаханова – Бейсебаева;

• Тынышбаева – Спартака – Сейфуллина – Акан Серы;

• К. Цеткин – Спасская;

• микрорайоне «Жулдыз-2».

Временное ограничение по услугам горячего водоснабжения связанно с плановыми ремонтными работами в котельной «Жумабаева, 36-Б», «Школа №84», «Школа №85», «Л. Толстого, 6-Б», «Дунентаева, 16-В».


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты