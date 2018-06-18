Несколько улиц Алматы останутся без горячей воды

Ее подача будет ограничена почти на две недели.

Фото : КиевВласть

C 18 июня по 29 июня 2018 года будет ограничена подача горячей воды в дома, расположенные в контуре нескольких улиц города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТОО «Алматинские тепловые сети». Временно обойтись без горячего водоснабжения придется жителям домов расположенных на следующих улицах: • Кассина - Монтина – Таласская – Котельникова; • Некрасова – Тельмана – Бекмаханова – Бейсебаева; • Тынышбаева – Спартака – Сейфуллина – Акан Серы; • К. Цеткин – Спасская; • микрорайоне «Жулдыз-2». Временное ограничение по услугам горячего водоснабжения связанно с плановыми ремонтными работами в котельной «Жумабаева, 36-Б», «Школа №84», «Школа №85», «Л. Толстого, 6-Б», «Дунентаева, 16-В».

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