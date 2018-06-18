Тенге продолжает слабеть

Доллар покупают/продают за 339,5-340,5 тенге, евро - за 393,5-395,5 тенге, рубль - за 5,36 5,41 тенге.

Завершилась дневная сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.

Дневные торги привели доллар к 339,15 тенге. По итогам обеих сессии средневзвешенный курс доллара составил 338,78 тенге при общем объеме торгов в 237,55 миллионов долларов. Средневзвешенный курс рубля составил 5,37 тенге.

Курс валют в обменниках: доллар покупают/продают за 339,5-340,5 тенге, евро - за 393,5-395,5 тенге, рубль - за 5,36 5,41 тенге.

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