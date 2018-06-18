В Алматы назван лучший санинструктор среди военных медиков

В состязаниях приняли участие десантно-штурмовая бригада, военная полиция, медицинский СЭЦ ВС РК, военный институт сухопутных войск и сборная команда «Арлан».

В честь Дня медицинского работника в Алматинском региональном гарнизоне прошел военно-прикладной конкурс профессионального мастерства, сообщает Zakon.kz

Целью данного конкурса является совершенствование полевой выучки медицинских специалистов по розыску, сбору и выносу раненых с поля боя, оказанию первой медицинской помощи.

Торжественнее открытие прошло на территории Центра военной медицины Министерство обороны, где военные медики прошли в два этапа: индивидуальную подготовку и командное первенство.

Начальник Центра военной медицины полковник службы О. Дарибаев отметил, что быть врачом это значит быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к больному, действовать исключительно в его интересах.

В состязании приняли участие шесть команд Алматинского регионального гарнизона, такие как десантно-штурмовая бригада, отряд военной полиции АРГ, медицинский СЭЦ ВС РК, военный институт сухопутных войск и сборная команда «,Арлан» из солдат срочной службы.

В первом этапе необходимо было преодолеть полосы препятствия, оказать первую помощь раненому, временно остановить наружное кровотечение, наложить первичную повязку и несение раненного на спине, соблюдая правила маскировки, уложить на носилки и погрузить раненного в санитарный транспорт.

Второй этап конкурса был более сложный, надо было извлечь раненного из люка механика-водителя поврежденной техники БМП, наложить лестничный шин и оказать первую медпомощь. За каждую ошибку судьи добавляли команде по 20 секунд, это помогает оценивать конкурсантов на правильность выполнения элемента.

в итоге команда Центра военной медицины МО РК заняла первое место на конкурсе,,Военно-медицинская эстафета. Второе место досталось десантно-штурмовой бригаде, третье - ОВП АРГ.

Лучшим санитарным инструктором стал военнослужащий контрактной службы ДШВ сержант Тулешов Еркин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!