Китаец выхватил руль из рук потерявшего сознание водителя и спас пассажиров

В Китае пассажир автобуса спас жизни своих попутчиков, выхватив руль из рук водителя, который внезапно потерял сознание, передает LentaRu.

Инцидент произошел в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян. На момент аварии водитель сидел за рулем уже 17 часов, а большинство из 30 пассажиров спали. Когда шофер упал в обморок, он резко повернул руль. Это заметили два пассажира. Они забежали в кабину водителя, где один из мужчин выправил направление движения автобуса, повернул на обочину и остановился. Затем пассажиры вызвали скорую.

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Водитель был доставлен в больницу, врачи сообщают, что его здоровью ничего не угрожает.

Timely rescue: A passenger saved nearly 30 lives by taking over the steering wheel of a speeding coach after finding its driver suffering from a sudden stroke. All passengers are safe and the driver is now in stable condition. pic.twitter.com/okN5jBAjcL