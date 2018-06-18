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Китаец выхватил руль из рук потерявшего сознание водителя и спас пассажиров

Инцидент произошел в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян.

Фото : LentaRu18 июня 2018, 16:48

В Китае пассажир автобуса спас жизни своих попутчиков, выхватив руль из рук водителя, который внезапно потерял сознание, передает LentaRu.

Инцидент произошел в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян. На момент аварии водитель сидел за рулем уже 17 часов, а большинство из 30 пассажиров спали. Когда шофер упал в обморок, он резко повернул руль. Это заметили два пассажира. Они забежали в кабину водителя, где один из мужчин выправил направление движения автобуса, повернул на обочину и остановился. Затем пассажиры вызвали скорую.

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Водитель был доставлен в больницу, врачи сообщают, что его здоровью ничего не угрожает.


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