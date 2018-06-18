Касымбек: Потерпевший крушение поезд в Жамбылской области был исправен

На месте ЧП находится комиссия.

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек отметил исправное техническое состояние сошедшего с рельсов поезда, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Комиссия находится там. С утра проводился эксперимент, потому что разные версии обсуждаются в прессе. Сегодняшний эксперимент исключает возможность столкновения предварительно. Рассматриваются все возможные варианты. Сегодня закончились визуальные съёмки. Инструментальные съёмки ведутся», - рассказал журналистам министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

Он отметил, что правильность или неправильность действий машиниста определит специально созданная комиссия. По заверениям министра, поезд был исправным.

«Любое транспортное средство, железнодорожный пассажирский состав, естественно, проходит все межремонтные и другие мероприятия (капитальный, средний ремонт), эти требования жестко исполняются. Раз поезд был в рейсе, значит он был технически исправен», - добавил Женис Касымбек.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение.

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