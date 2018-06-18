Есимов высказался об откатах на тендерах

Задача новшеств - сведение до минимума коррупционных правонарушений - Есимов.

Председатель правления Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов высказался о процедуре проведения тендеров, передает Zakon.kz.

"Не секрет, что многие предприниматели сталкиваются с коррупционными проявлениями при подписании договоров по итогам тендеров и даже при оплате за выполненные работы. Эти проблемы известны для нас. Поэтому, задача этих новшеств - сведение до минимума коррупционных правонарушений", - сказал Есимов.

Глава ФНБ отметил, что сегодня подписано соглашение с национальной палатой предпринимателей "Атамекен".

"При подготовке Соглашения, мы прежде всего, акцентировали внимание на ее результативность и практичность, с исключением декларативных норм. Поэтому, сегодняшнее Соглашение, я уверен, открывает новый этап во взаимоотношениях Фонда и отечественного бизнеса", - сказал он.

Отмечается, что Фондом оптимизированы закупки в рамках внутрихолдинговой кооперации, при которых отсутствовала конкурентная среда и сужалась возможность участия предпринимателей. Такие закупки оптимизированы в 10 раз и на сегодняшний день Перечень состоит из 424 позиций, тогда как, ранее он состоял из 4,5 тыс. позиций.

Внесены изменения в процедуры предварительного квалификационного отбора поставщиков. Более чем в 2 раза сокращены анкетные вопросы. Создана апелляционная комиссия для рассмотрения обращений с участием представителей Палаты "Атамекен". Сроки отбора сокращены в 2,5 раза - с 45 до 18 дней.

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