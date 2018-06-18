Пострадавшим пассажирам поезда оказывается необходимая помощь

Семье погибшего выплатят свыше 2 млн тенге.

18 июня на станции Шу по случаю схода пассажирского поезда №9 сообщением «Астана – Алматы» состоялся брифинг с участием председателя правления АО «НК Қазақстан темір жолы» Каната Алпысбаева, председателя Комитета транспорта МИР РК Асета Асавбаева, представителей ДЧС Жамбылской области, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Председатель Правления АО «НК «ҚТЖ» К. Алпысбаев сообщил, что компания "оказывает всю необходимую помощь пострадавшим".

- Кроме выплат, установленных законодательством РК, национальной компанией «Қазақстан темір жолы» принято решение о добровольной выплате компенсаций семье погибшего свыше 2 млн тенге, пострадавшим пассажирам в зависимости от тяжести причиненного увечья, травмы или иного повреждения здоровья – от 500 тыс. тенге до 1 млн. тенге.

Пассажиры могут обратиться за соответствующими выплатами в страховую компанию «НСК», с которой АО «Пассажирские перевозки» заключило в прошлом году договор. Вопрос предоставления дополнительной компенсации и выплат от стаховой компании на особом контроле руководства АО «НК «ҚТЖ».

К.Алпысбаев проинформировал, что в АО «НК «ҚТЖ» действует оперативный штаб для координаций работ по ликвидации последствий схода вагонов.

На месте происшествия идут восстановительные работы. Задействовано 9 единиц различной техники, порядка 300 железнодорожников. Движение поездов на участке не приостанавливалось, оно организовано по второму пути.

Также сообщили, что специальная комиссия выясняет причины происшествия, о результатах расследования будет сообщено дополнительно.

«В настоящее время осуществляется осмотр технического состояния инфраструктуры участка пути, будут проводиться инструментальные замеры подвижного состава, изучаются результаты экспериментов»,- пояснил руководитель компании.

В АО НК «ҚТЖ» ведется служебное расследование, выясняются обстоятельства случившегося. Проверяются все участки железной дороги, состояние локомотивов и вагонов, усилен контроль за обеспечением безопасности движения поездов.

По факту происшествия правоохранительными органами под контролем Главной транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело.

В завершение брифинга спикеры ответили на вопросы представителей СМИ.

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