Почетный судья Булат Тохметов: Меня тоже не пускали в родной суд

По закону мой статус не ниже статуса генерал-майора милиции, даже выше – Тохметов.

В начале июня на портале Zakon.kz был опубликован материал «Казахстанских генералов не пускают в родные ведомства» с конференции «Совета генералов», где собрались видные военные деятели, генералы КНБ, МВД, прокуратуры, Нацгвардии, Службы государственной охраны и где генерал-майор милиции Осман-Рустамбек Бижигитов выразил негодование тем, что его не пускали в родное МВД. Другие генералы тоже сталкивались с такими вещами и тоже возмущались, поддержали его. Материал получил большой общественный резонанс, количество просмотров достигло десятки тысяч, было много комментариев. Своим мнением по этому поводу поделился с Zakon.kz и почетный судья в отставке, ветеран судебной системы Булат Тохметов, прислав письмо на нашу электронную почту.

«На сайте Zakon.kz была опубликована статья "Казахстанских генералов не пускают в родные ведомства", где озвучено выступление генерал-майора милиции Бижигитова. В своем выступлении генерал возмущался тем, что "какой-то старший лейтенант останавливает его и не пускает в родной дом" и "меня, значит, держат в отстойнике", "А я что, арестованный или подозреваемый", "это просто унизительно, это просто оскорбительно", "не знаю, как этот вопрос обстоит в других органах" и так далее. Этот материал прочитало большое количество пользователей и многие из них оставили под публикацией свои мнения. Не буду оценивать возмущение генерала, это на совести ведомства, которое он считает родным домом. Как я понял, обсуждение идет не столь о личности генерала, сколь о наведении общественного правопорядка в целом».

Говоря об этом, уважаемый судья поделился впечатлениями об одном случае, который не так давно произошел с ним в Алматинском городском суде.

- Как-то весной я посетил горсуд по своим личным вопросам - оплаты пенсии. Охрана меня не пустила. Увидев меня, коллеги объяснили охране, кто я, пытались помочь, но тщетно. Выяснив, по какому вопросу я пришел, ребята из охраны предложили мне посидеть, подождать в зале ожидания, там, как всегда, было много людей. Я расположился комфортно, как и другие, в теплом помещении и пока охрана решала мой вопрос, ознакомился с красиво оформленной настенной информацией, полной, понятной и полезной для посетителей. Я сидел столько, сколько, кажется, стоял генерал-майор милиции «в отстойнике» - так выразился он сам. Пришла девушка, представилась и повела меня в финансовый отдел, мы там обговорили мой вопрос, после чего она опять проводила меня до охранной службы. Ребята поблагодарили меня за понимание и сказали: «Были бы все такими». Признаюсь, мне было приятно.

Булат Тохметович считает, что «такое положение вещей является одним из путей повышения доверия граждан к судам и препятствует коррупционному правонарушению в судах. Председатель Верховного суда Жакип Асанов призвал судей способствовать своим поведением повышению доверия к правосудию, как озадачил их Елбасы. Думаю, эта задача весьма трудная, но реализуемая».

- Но главное, я не нервничал и не махал удостоверениями, что я судья в отставке, почетный судья, ветеран судебной системы и так далее, не ругался с ребятами из службы охраны, хотя по закону мой статус не ниже статуса генерал-майора милиции, даже выше, - пишет он.

По его мнению, «здание суда - святое место, люди идут туда как в мечеть и церковь с верой и надеждой, за защитой своих конституционных прав и свобод, поэтому здание суда должно быть чистое от всяких негативных явлений».

«Хочу поблагодарить Zakon.kz за то, что поднимает такие интересные, актуальные, нужные темы», завершил свое письмо ветеран судебной системы.

Торгын Нурсеитова

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