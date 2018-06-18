Павлодарские студенты победили госслужащих в игре брейн-ринг

Игра дает возможность доказать госслужащим свои профессиональные знания, а студентам - проверить свои способности.

Студенты ПГУ им. С.Торайгырова обыграли госслужащих в брейн-ринге в Павлодаре, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

В ПГУ им. С.Торайгырова прошла игра брейн-ринг, которую организовало управление госуслуг департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области.

- Интеллектуальная игра приурочена к 20-летию образования госслужбы, - отметила руководитель управления госуслуг Аягоз Мусапирова. – Игра дает возможность доказать госслужащим свои профессиональные знания, а студентом - проверить свои способности.

Игра проходила в формате «вопрос-ответ» на скорость. Вопросы касались государственной службы, а также становление Республики Казахстан и ее современной истории. Например, игрокам нужно было назвать человека, который обучался в Павлодарском индустриальном институте, возглавлявшем затем несколько областей страны, кабинет министров, а также ответить на вопросы, каким государственным служащим не устанавливаются квалификационные требования, между какими двумя рекам образовалось казахское ханство и другие.

- В прошлом году игра проходила по формату телепередачи «Лидер ХХI века», - уточнила Аягоз Мусапирова. - В этом году по правилам игры брейн-ринг. В следующий раз хотим организовать популярную игру «Что? Где? Когда?». Из подготовленных к игре 20 вопросов без ответа остались лишь несколько из них. В целом все игроки хорошо подготовились. Активно участвовали в игре будущие госслужащие студенты.

По итогам брейн-ринга наибольшее количество баллов набрала команда студентов, которая и заняла первое место. Вторыми стала сборная областного акимата и управлений, третьими – сотрудники акиматов городов, районов, а также работники отделов.

Назым Карабаева

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