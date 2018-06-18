Из трудового рабства спасли жителя Мангистауской области

Жертвами торговли людьми в этом году в Мангистауской области стали шесть человек.

В настоящее время мужчина вернулся домой в Мангистау. Ему оказана вся необходимая помощь. Об этом случае рассказал председатель ОО "Мейерим" Александр Муха, передаёт Zakon.kz со ссылкой на издание InAktau.

Как сообщается, спасти мужчину помогло своевременное вмешательство сотрудников международной организации по миграции (МОМ) и родных, которые забили тревогу и написали заявление в полицию о пропаже человека. Жителя Мангистау удалось разыскать и вызволить из рабства.

На первое время, пока оформлялся сертификат о возвращении, казахстанца приютили в церкви. Когда все бумаги были готовы, пострадавшего сопроводили до самолёта.

В Актау мужчину встретили родные, сотрудники Казахстанского Международного бюро по правам человека и соблюдению законности и сотрудники полиции. Общественное объединение "Мейерим" оказало помощь в восстановлении всех документов, которые у казахстанца отобрали рабовладельцы.

По информации Александра Мухи, жертвами торговли людьми в этом году в Мангистауской области стали шесть человек. Все они граждане Узбекистана, которые приехали в регион на заработки, но доверились не тем людям. В прошлом году, правозащитники вызволили из рабства 18 человек.

По словам Александра Мухи, многие люди, побывавшие в рабстве, не обращаются в полицию, потому что боятся за свою дальнейшую судьбу.

"Пострадавшим оказывают помощь психолог, юрист, социальные и медицинские работники, представители управления по борьбе с организованной преступностью. С последними жертвы торговли людьми зачастую отказываются работать, все, что они хотят – получить свои документы и уехать на родину. Принудить их писать заявление никто не может, факт преступления регистрируется, но рабовладельцы и работорговцы остаются безнаказанными", - добавил председатель ОО "Мейерим".

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