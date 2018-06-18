В Актау устраняют незаконные точки торговли

В ходе проверки были выявлены незаконные точки торговли на прилегающей территории оптового рынка «БазаОРС» и «РуссКаз».

В Актау устранили незаконные киоски, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе проверки были выявлены незаконные точки торговли на прилегающей территории оптового рынка «БазаОРС» и «РуссКаз».

На территории оптового рынка «БазаОРС» незаконными признаны 17 торговых киосков, три киоска по продаже фруктов и овощей и один киоск по продаже самсы. Все незаконные точки торговли были ликвидированы.

В целом, по городу действует 12 рынков. По словам руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата города Актау Демеугали Бакова, такая работа продолжится. Главная цель - упорядочить объекты торговли и увеличить количество налоговых поступлений.

«Директор рынка «РуссКаз» Юрий Волков в декларации указал 56 точек торговли, а по результатам проверок было выявлено 204 торговые точки. Разница в 148 единиц. Эти точки не были зарегистрированы и от них не выплачивались налоги», - сообщил Демеугали Баков.

По его словам, в городе начаты работы по модернизации и приведению в соответствие с санитарными, техническими нормами старых рынков. К примеру, на месте рынка «РуссКаз» в сентябре начнется строительство современного торгового дома. Как отмечает руководство рынка, уже составлена смета строительных работ.

Кроме того, акиматом выделены 299 точек для сезонной торговли.

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