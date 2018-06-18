Есимов рассказал о создании сотен новых предприятий в Казахстане

АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и НПП РК «Атамекен» готовы стимулировать развитие производства в стране.

Сегодня в Астане прошел форум «Конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей», в рамках которого Председатель Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов и Председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Тимур Кулибаев подписали Соглашение о взаимодействии. В документе отмечается, что будет разработана долгосрочная Программа импортозамещения, которая позволит существенно сократить долю чистого импорта. Такой подход позволит стимулировать создание сотен новых производственных предприятий, которые будут предлагать товары ранее не производимые на территории страны. Об этом сообщает Zakon.kz.

«Суть Программы заключается в том, что мы совместно формируем перечень товаров, которые приобретаются группой компании Фонда и являются исключительно импортом. Затем, совместно с палатой «Атамекен» проводим конкурс среди потенциальных инвесторов на организацию производства в Казахстане. Фонд со своей стороны подтверждает готовность заключения долгосрочных договоров с победителями конкурса, которые наладят необходимое производство», - разъяснил глава Фонда национального благополучия «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов в ходе своей приветственной речи.

Председатель Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» также подчеркнул, что реализация этих инициатив стимулирует инвестиционную активность отечественных предпринимателей, будут созданы новые производства, открыты новые рабочие места и обеспечены дополнительные поступления налогов в бюджет.

«Фонд в ближайшие 2 года за счет вывода из внутрихолдинговой кооперации передает в конкурентную среду для субъектов предпринимательства закупки на сумму порядка 700 млрд. тенге. Это позволит более значительному кругу предпринимателей участвовать в закупках Фонда», - сказал А.Есимов.

Также со стороны Фонда будет введен мораторий на заключение новых и продление действующих долгосрочных договоров с иностранными поставщиками или их посредниками по товарной номенклатуре отечественных производителей.

«Это не разовые меры – мы будем и дальше проводить системную работу по развитию взаимодействия с предпринимателями и совершенствованию системы закупок. Это взаимовыгодное сотрудничество. С одной стороны, бизнес получает прозрачный доступ к закупкам группы компаний Фонда, что в целом способствует развитию предпринимательства в стране. А «Самрук Казына» за счет расширения конкуренции получает возможность эффективно использовать средства», - сказал Ахметжан Есимов.

В рамках развития электронной системы закупок до конца текущего года будет внедрена возможность заключения электронных договоров на новом портале закупок. Это позволит заключать договоры практически за считанные дни. Данная мера исключит необходимость почтовых пересылок, предприниматели не будут ходить по кабинетам и собирать подписи.

В целях защиты интересов субъектов отечественного бизнеса Фонд решил передать в НПП «Атамекен» полномочия по проведению выездных аудитов потенциальных поставщиков. Это позволит сделать процедуру проведения аудита прозрачной, снизит коррупциогенность, сократит затраты бизнеса и обеспечит защиту их законных интересов.

Кроме того, с 2019 года в 2 раза будут увеличены объемы финансирования Проекта «Развитие социального предпринимательства «ӘРЕКЕТ», который направлен на поддержку региональных бизнес инициатив в сфере социального предпринимательства (с 70 до 140 млн.тенге).

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