В Шымкенте стартовал международный турнир ITF Juniors

На турнир прибыли спортсмены из 20 стран мира.

Сегодня, 18 июня, в Национальном теннисном центре Шымкента стартовал международный турнир среди юниоров ITF Juniors G3, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации Тенниса Казахстана.

В рамках международного турнира состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев, руководитель Управления физической культуры и спорта по ЮКО Алибек Нуртаев, директор Национального теннисного центра г. Шымкента Виктор Афимин.

В ходе пресс-конференции Диас Доскараев представил нового директора филиала Федерации тенниса Казахстана по Южно-Казахстанской области Кайрата Балабиева, а также отметил важность проведения данного турнира именно в городе Шымкенте:

«Проведение международного турнира ITF G3 в г. Шымкенте – очень важный этап в развитии тенниса в Казахстане. Из всех международных турниров, проводимых в Казахстане, около 60% соревнований проходят в Южно-Казахстанской области. Хочу отметить, что Национальный теннисный центр в Шымкенте имеет статус Азиатского Теннисного центра и соответствует всем международным стандартам. Вот уже второй год подряд в Шымкенте проводятся турниры серии АТР Челленджер с призовым фондом $50.000 долларов. Действительно, спортсмены из Южно-Казахстанской области показывают отличные результаты на международных турнирах. Например, 1 сеянный теннисист на начавшемся турнире, теннисист из Шымкента Достанбек Ташбулатов в прошлом году завоевал серебряную медаль в США на Orange Bowl, который считается неофициальным чемпионатом мира среди юниоров. Помимо этого, Роман Хасанов, Гозаль Айнитдинова, Бекзат Усипбеков, Ерасыл Мурат являются победителями международных турниров ITF. Все они - воспитанники Южно-Казахстанской школы», - отметил на пресс-конференции вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев.

Проведение этих мероприятий даёт отличную возможность нашим теннисистам повысить свой мировой рейтинг и получить необходимый международный опыт, соревнуясь с ведущими игроками ближнего и дальнего зарубежья.

«Я хотел бы остановиться на одном из важных направлений развития тенниса в Казахстане – строительстве теннисной инфраструктуры. За 10 лет, с приходом Булата Утемуратова на пост президента Федерации тенниса, количество кортов в Казахстане выросло в четыре раза: с 60 до 244. Теннисные центры, открытые во всех областных центрах республики, отвечают всем мировым требованиям, и некоторые из них принимают у себя значимые международные соревнования.

В этом году в Петропавловске завершается строительство теннисного центра, который будет включать 4 крытых и 3 открытых корта, залы ОФП.

Здесь, в Шымкенте, окончено строительство второй очереди теннисного центра, дополнительно построены два крытых корта, гостиничный комплекс, столовая.

В Актобе ведется строительство теннисного центра с 4 крытыми и 6 открытыми кортами.

В Астане начинается строительство еще одного теннисного центра.

Финансирование строительства теннисных центров может быть организовано в трех вариантах – из местного бюджета, за счет спонсорских средств Федерации тенниса либо совместно из этих двух источников.

К примеру, здесь, в Шымкенте, строительство осуществлялось из местного бюджета, месторасположение также определял акимат, а Федерация помогла обеспечить профессиональное освещение и качественное покрытие кортов.

А в Алматы открытый в мае этого года теннисный центр «Эйс» в микрорайоне «Мамыр» был профинансирован полностью за счет личных средств президента ФТК Булата Утемуратова (это свыше 5 миллионов долларов США). Место для строительства было подобрано так, чтобы обеспечить легкий доступ для всех желающих и близость к маршрутам общественного транспорта. Там вокруг много высотных жилых домов и совсем нет спортивных сооружений в микрорайоне. Кроме того, ранее на этом месте был долгострой, развалины, 7-8 лет так и стояли, пока не было построено красивое здание теннисного центра с 4 крытыми и 6 открытыми кортами общей площадью 8100 кв. метров, а также проведены значительные работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории.

Тем самым, увеличивая доступность казахстанцев к теннису, мы приобщаем наше население к спорту и культивируем здоровый образ жизни», - сказал вице-президент Федерации тенниса Диас Доскараев.

Напомним, что на международный турнир ITF G3 Juniors прибыли более ста теннисистов из 20 стран мира. На турнире Казахстан будут представлять Достанбек Ташбулатов, Малик Омарханов, Ерасыл Мурат, Малик Омарханов, Екатерина Дмитриченко, Дарья Детковская, Анастасия Астахова, Елизавета Карлова и Мария Синицына.