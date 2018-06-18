В Алматы госслужащие приняли участие в Спартакиаде

Мероприятие было приурочено к празднованию 20-летия госслужбы.

В Алматы прошла Спартакиада среди административных государственных служащих, а также служащих правоохранительных органов, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление профилактики коррупции по городу Алматы.

Мероприятие проводилось в рамках программы по привлечению жителей города Алматы к систематическим занятиям физической культурой и спортом «Спорттық Алматы» на 2018 год и было приурочено ко Дню государственного служащего (23 июня) в рамках празднования 20-летия государственной службы.

Целью спартакиады является удовлетворение потребности в физической активности и участие государственных, административных служащих и служащих правоохранительных органов в массовом физкультурно-спортивном движении города Алматы.

Мероприятие объединило приверженцев здорового образа жизни и активных государственных служащих города Алматы.

Данное мероприятие не только популяризирует здоровый образ жизни, но и выполняет одну из важнейших общественных функций, привлекая коллективы к повышению уровня физкультурно-оздоровительной работы в коллективах.

В спартакиаде приняли участие 26 команд административных государственных служащих и 5 из правоохранительных органов, всего более 1000 государственных служащих.

Соревнования прошли по восьми видам спорта: перетягивание каната, волейбол, легкая атлетика (эстафета 4х100), мини-футбол, настольный теннис, шахматы, поднятие гири, армрестлинг.

16 июня 2018 года состоялись предварительные соревнования по волейболу и по мини-футболу.

17 июня 2018 года прошли финальные соревнования по волейболу, мини-футболу, соревнования по перетягиванию каната, легкая атлетика (эстафета 4х100), настольному теннису, шахматам, поднятию гири, армрестлингу.

Спартакиада проходила в Республиканском спортивном колледже, а также в Казахской Академии спорта и туризма г. Алматы.

По итогам спартакиады:

По мини-футболу (государственных и административных служащих)

I место заняла команда Департамента государственных доходов по городу Алматы,

II место - Управление строительства г. Алматы,

III место - Аппарат акима Ауэзовского района г.Алматы.

по мини-футболу (правоохранительные органы)

I место заняла команда Служба спасения,

II место - Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы

III место - Департамент внутренних дел г.Алматы

по волейболу (государственных и административных служащих)

I место заняла команда Департамента государственных доходов по городу Алматы,

II место - Управление земельных отношений г.Алматы,

III место - Аппарат акима Наурызбайского района г.Алматы.

по волейболу (правоохранительные органы)

I место заняла команда Департамента внутренних дел г.Алматы,

II место - Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,

III место - Департамент уголовно-исполнительной системы по г.Алматы.

Поднятие гири (государственных и административных служащих)

I место заняла команда Управление экономики и бюджетного планирования г.Алматы,

II место - Управление предпринимательства, индустриально-инновационного развития города Алматы,

III место - Управление государственного архитектурного - строительного контроля г.Алматы .

Поднятие гири (правоохранительные органы)

I место заняла команда Департамента по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,

II место - Департамент государственных доходов по городу Алматы,

III место - Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,

Легкая атлетика (эстафета 4х100) (государственных и административных служащих)

среди мужчин

I место заняла команда Департамента охраны общественного здоровья города Алматы,

II место - Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,

III место - Аппарат акима Ауэзовского района г.Алматы

среди женщин

I место заняла команда Департамента государственных доходов по городу Алматы,

II место - Департамент казначейства по г. Алматы,

III место - Аппарат акима Наурызбайского района г.Алматы.

Легкая атлетика (эстафета 4х100) (правоохранительные органы)

среди мужчин

I место заняла команда Департамента внутренних дел г.Алматы,

II место - Департамента по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,

среди женщин

I место заняла Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,

II место - Департамента внутренних дел г.Алматы

Перетягивание каната (государственных и административных служащих)

I место заняла Аппарат акима Наурызбайского района г.Алматы,

II место - Управление занятости и социальных программ г.Алматы,

III место - Департамент государственных доходов по городу Алматы.

Перетягивание каната (правоохранительные органы)

I место заняла Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,

II место - Департамент внутренних дел г.Алматы,

По настольному теннису (государственных и административных служащих)

среди мужчин

I место заняла команда Департамента внутренних дел г.Алматы,

II место - Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,

III место - Департамент внутренних дел г.Алматы.

среди женщин

I место заняла Управление земельных отношений г.Алматы,

II место - Департамент государственных доходов по городу Алматы,

III место - Департамент юстиции г.Алматы.

По настольному теннису (правоохранительные органы)

среди мужчин

I место заняла Департамент внутренних дел г.Алматы,

II место - Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,

III место - Департамент внутренних дел г.Алматы.

среди женщин

I место - Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,

II место - Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,

III место - Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы.

По армрестлингу (государственных и административных служащих)

I место -Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,

II место- Управление предпринимательства, индустриально-инновационного развития города Алматы,

III место -Департамент государственных доходов по городу Алматы.

По армрестлингу (правоохранительные органы)

I место заняла Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,

II место - Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,

ІII место - Департамент государственных доходов по городу Алматы,

Шахматы (государственных и административных служащих)

среди мужчин

I и II места занял Департамент охраны общественного здоровья города Алматы,

III место - Аппарат акима Ауэзовского района,

среди женщин

I место Аппарат акима Наурызбайского района,

II место Аппарат акима Турксибского района,

III место Департамент статистики.

По общекомандному зачету среди правоохранительных органов:

I место заняла команда Департамента по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,

II место - Департамент внутренних дел г.Алматы,

ІII место - Служба спасения,

По общекомандному зачету среди государственных и административных служащих:

I место заняла команда Департамента государственных доходов по городу Алматы,

II место - Департамент охраны общественного здоровья города Алматы,

ІII место - Аппарат акима Наурызбайского района.

По итогам спартакиады победители, занявшие призовые места, были награждены кубками, дипломами, медалями.

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