В Алматы госслужащие приняли участие в Спартакиаде
Мероприятие было приурочено к празднованию 20-летия госслужбы.
В Алматы прошла Спартакиада среди административных государственных служащих, а также служащих правоохранительных органов, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление профилактики коррупции по городу Алматы.
Мероприятие проводилось в рамках программы по привлечению жителей города Алматы к систематическим занятиям физической культурой и спортом «Спорттық Алматы» на 2018 год и было приурочено ко Дню государственного служащего (23 июня) в рамках празднования 20-летия государственной службы.
Целью спартакиады является удовлетворение потребности в физической активности и участие государственных, административных служащих и служащих правоохранительных органов в массовом физкультурно-спортивном движении города Алматы.
Мероприятие объединило приверженцев здорового образа жизни и активных государственных служащих города Алматы.
Данное мероприятие не только популяризирует здоровый образ жизни, но и выполняет одну из важнейших общественных функций, привлекая коллективы к повышению уровня физкультурно-оздоровительной работы в коллективах.
В спартакиаде приняли участие 26 команд административных государственных служащих и 5 из правоохранительных органов, всего более 1000 государственных служащих.
Соревнования прошли по восьми видам спорта: перетягивание каната, волейбол, легкая атлетика (эстафета 4х100), мини-футбол, настольный теннис, шахматы, поднятие гири, армрестлинг.
16 июня 2018 года состоялись предварительные соревнования по волейболу и по мини-футболу.
17 июня 2018 года прошли финальные соревнования по волейболу, мини-футболу, соревнования по перетягиванию каната, легкая атлетика (эстафета 4х100), настольному теннису, шахматам, поднятию гири, армрестлингу.
Спартакиада проходила в Республиканском спортивном колледже, а также в Казахской Академии спорта и туризма г. Алматы.
По итогам спартакиады:
По мини-футболу (государственных и административных служащих)
I место заняла команда Департамента государственных доходов по городу Алматы,
II место - Управление строительства г. Алматы,
III место - Аппарат акима Ауэзовского района г.Алматы.
по мини-футболу (правоохранительные органы)
I место заняла команда Служба спасения,
II место - Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы
III место - Департамент внутренних дел г.Алматы
по волейболу (государственных и административных служащих)
I место заняла команда Департамента государственных доходов по городу Алматы,
II место - Управление земельных отношений г.Алматы,
III место - Аппарат акима Наурызбайского района г.Алматы.
по волейболу (правоохранительные органы)
I место заняла команда Департамента внутренних дел г.Алматы,
II место - Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,
III место - Департамент уголовно-исполнительной системы по г.Алматы.
Поднятие гири (государственных и административных служащих)
I место заняла команда Управление экономики и бюджетного планирования г.Алматы,
II место - Управление предпринимательства, индустриально-инновационного развития города Алматы,
III место - Управление государственного архитектурного - строительного контроля г.Алматы .
Поднятие гири (правоохранительные органы)
I место заняла команда Департамента по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,
II место - Департамент государственных доходов по городу Алматы,
III место - Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,
Легкая атлетика (эстафета 4х100) (государственных и административных служащих)
среди мужчин
I место заняла команда Департамента охраны общественного здоровья города Алматы,
II место - Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,
III место - Аппарат акима Ауэзовского района г.Алматы
среди женщин
I место заняла команда Департамента государственных доходов по городу Алматы,
II место - Департамент казначейства по г. Алматы,
III место - Аппарат акима Наурызбайского района г.Алматы.
Легкая атлетика (эстафета 4х100) (правоохранительные органы)
среди мужчин
I место заняла команда Департамента внутренних дел г.Алматы,
II место - Департамента по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,
среди женщин
I место заняла Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,
II место - Департамента внутренних дел г.Алматы
Перетягивание каната (государственных и административных служащих)
I место заняла Аппарат акима Наурызбайского района г.Алматы,
II место - Управление занятости и социальных программ г.Алматы,
III место - Департамент государственных доходов по городу Алматы.
Перетягивание каната (правоохранительные органы)
I место заняла Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,
II место - Департамент внутренних дел г.Алматы,
По настольному теннису (государственных и административных служащих)
среди мужчин
I место заняла команда Департамента внутренних дел г.Алматы,
II место - Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,
III место - Департамент внутренних дел г.Алматы.
среди женщин
I место заняла Управление земельных отношений г.Алматы,
II место - Департамент государственных доходов по городу Алматы,
III место - Департамент юстиции г.Алматы.
По настольному теннису (правоохранительные органы)
среди мужчин
I место заняла Департамент внутренних дел г.Алматы,
II место - Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,
III место - Департамент внутренних дел г.Алматы.
среди женщин
I место - Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,
II место - Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,
III место - Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы.
По армрестлингу (государственных и административных служащих)
I место -Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,
II место- Управление предпринимательства, индустриально-инновационного развития города Алматы,
III место -Департамент государственных доходов по городу Алматы.
По армрестлингу (правоохранительные органы)
I место заняла Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,
II место - Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,
ІII место - Департамент государственных доходов по городу Алматы,
Шахматы (государственных и административных служащих)
среди мужчин
I и II места занял Департамент охраны общественного здоровья города Алматы,
III место - Аппарат акима Ауэзовского района,
среди женщин
I место Аппарат акима Наурызбайского района,
II место Аппарат акима Турксибского района,
III место Департамент статистики.
По общекомандному зачету среди правоохранительных органов:
I место заняла команда Департамента по чрезвычайным ситуациям г. Алматы,
II место - Департамент внутренних дел г.Алматы,
ІII место - Служба спасения,
По общекомандному зачету среди государственных и административных служащих:
I место заняла команда Департамента государственных доходов по городу Алматы,
II место - Департамент охраны общественного здоровья города Алматы,
ІII место - Аппарат акима Наурызбайского района.
По итогам спартакиады победители, занявшие призовые места, были награждены кубками, дипломами, медалями.
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