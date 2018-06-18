В аквапарке Шымкента чуть не утонул ребенок

Мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

14-летний подросток был доставлен в БСМП города Шымкента в крайне тяжелом состоянии. И после определения диагноза его экстренно перевели в операционное отделение, передаёт BNews.kz.

"11 июня около 18:00 в приемное отделение доставлен пациент 2004 года рождения на машине скорой медицинской помощи. Со слов сотрудников скорой медицинской помощи, больной был взят в аквапарке "Акварай", ему был выставлен диагноз утопление, кома 3 степени. Больной при поступлении был в крайне тяжелом состоянии, был сразу же госпитализирован в отделение реанимации, где ему оказывалась интенсивная терапия. В ходе обследования у больного был выставлен диагноз - утопление, аспирационная пневмония, отек легких. В ходе обследования было обнаружено у него разрыв мочевого пузыря. Больного срочно перевезли в операционную, где произведена операция по ушиванию мочевого пузыря", - сказал Сабит Байбосынов, дежурный врач приемного отделения БСМП Шымкента.

После госпитализации больного, в зону отдыха наведались сотрудники Абайского отдела полиции УВД Шымкента.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Абайского отдела полиции УВД Шымкента. Назначены ряд экспертиз, по результатам будет принято окончательное процессуальное решение", - говорит Салтанат Каракозова, руководитель управления по развитию госязыка и информации ДВД ЮКО.

Стоит отметить, что это с начала года в Южном Казахстане зарегистрировано девять случаев гибели на воде. Семь из них - дети в возрасте от 3 до 8 лет. Однако происшествие в аквапарке - это, пожалуй единичный случай на сегодняшний день.

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