Мать девочки с ДЦП хочет наказать оскорбившего её пользователя соцсетей

Интернет-пользователь заявил, что женщина сама виновата в болезни дочери.

Жительница Павлодара Юлия Верещагина, мама страдающей ДЦП девочки, которая недавно победила на международном танцевальном конкурсе, написала заявление в полицию после того, как в комментариях под новостью о достижениях дочери один из пользователей Instagram оскорбил женщину, сообщает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Новость о талантливой шестилетней девочке с ДЦП опубликовало популярное сообщество @tipavlo. Большинство комментаторов радовались за маленькую победительницу и желали ей скорейшего выздоровления, но нашлись и те, кто писал негатив. Один из пользователей написал, что якобы женщина сама виновата в том, что её дочь родилась инвалидом. Шокированная незаслуженным оскорблением комментатора под никнеймом @chelovek_sss Юлия обратилась в Южный отдел полиции. Наказать хама для мамы, воспитывающей особенного ребёнка - дело принципа.

"Неизвестный мне мужчина оскорблял меня, написав, что я курю не сигареты, пью и в нетрезвом состоянии езжу за рулём, буквально назвав меня наркоманкой. Я поинтересовалась у него, возила ли я его или знает он меня, чтобы он так говорил, но ничего адекватного мне не ответили. Подобных комментаторов нельзя оставлять безнаказанными потому, что очень много таких мам, как я - с особенными детьми. Я уже привыкла к этой грязи, а вот другие уходят в депрессию и сидят дома, никуда не выходят", - рассказывает Юлия Верещагина.

После словесной перепалки в социальных сетях женщина сделала скриншоты и отправилась в Южный отдел полиции, где, по её словам, не сразу приняли заявление.

"Сначала мне сказали, что в этих комментариях нет ничего оскорбительного, что меня же не выставили голой или не стали угрожать. Потом я поехала в ДВД, где мне сказали, что этим должен заниматься участковый, я снова поехала в опорный пункт на Естая, 101 и уже потом, после беседы, написала заявление", - говорит Юлия Верещагина.

Спустя время в ДВД ответили, что в Южном отделе её заявление зарегистрировали.

"В данном случае усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренные статьей 130 УК РК "Клевета". Согласно действующему законодательству, данная статья является статьёй частного обвинения, поэтому гражданке Верещагиной необходимо обратиться с заявлением в суд. Об этом заявительнице было разъяснено в устном порядке и направлено письменное уведомление", - говорится в официальном ответе ведомства.

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