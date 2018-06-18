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Казахстанская певица приняла участие в шоу «Вечерний Ургант»

Наzима побывала на шоу вместе с Тимати, Егором Кридом и своими коллегами по конкурсу.

Фото : соцсети18 июня 2018, 20:30

Казахстанская певица Назима Джанибекова, известная как Наzима, приняла участие в популярном российском шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщает Zakon.kz.

Вместе с певицей на шоу также пришли наставник певицы в шоу «Песни» Тимати, российский певец Егор Крид, и коллеги Наzимы по вокальному конкурсу Terry и Danymuse.

Тимати лично представил новых участников своего лейбла ведущему Ивану Урганту и телезрителям. Егор Крид пожелал всем участникам дальнейших успехов в творчестве и отметил, что с одним из новеньких уже записал новый трек.

Напомним, Наzима принимала участие в российском шоу «Песни на ТНТ». Рэпер Тимати неоднократно выражал восхищение ее вокальными данными. Недавно его звукозаписывающая компания Black Star подписала контракт с казахстанкой.


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