В Лисаковске мужчина с ножевым ранением сам пришел в больницу
Подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Фото : inform.kz18 июня 2018, 20:35
В Лисаковске мужчина после пьяной посиделки со знакомым самостоятельно пришёл в местную больницу с ножевым ранением. Факт подтвердили в ДВД Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В ведомстве сообщили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.
«В ходе выяснения обстоятельств произошедшего полицейскими установлено, что потерпевший распивал спиртные напитки вместе с 34-летним знакомым. В результате возникшей ссоры подозреваемый нанес ножевое ранение потерпевшему. Вместе с тем, мужчина самостоятельно добрался до больницы, где ему была оказана медицинская помощь», - сообщили в ДВД.
Подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Покушение на убийство».
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