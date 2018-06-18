Полуторагодовалого ребёнка нашли на автовокзале в Костанае

В настоящее время на поиски матери ребенка ориентирован весь личный состав.

На автовокзале Костаная в комнате матери и ребёнка найден полуторагодовалый ребёнок, мать которого сейчас разыскивают полицейские, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

«17 июня около 20.40 на пульт «102» поступило сообщение о том, что в здании автовокзала Костаная в комнате матери и ребёнка найден мальчик. На место происшествия выехали сотрудники ювенальной полиции и оперативных служб,- сообщили в ведомстве. - Ребенка обнаружили сотрудники охраны, услышавшие доносящийся из комнаты матери и ребенка детский плач. Малыш лежал в кроватке, на вид ему полтора года. Рядом с ребенком находился пакет с двумя пеленками, бутылочка для кормления».

В настоящее время на поиски матери ребенка ориентирован весь личный состав.

Полицейские просят сообщить любые данные о матери ребенка в органы внутренних дел по номеру 8-777-363-04-24 или «102».

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