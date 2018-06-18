Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полуторагодовалого ребёнка нашли на автовокзале в Костанае

В настоящее время на поиски матери ребенка ориентирован весь личный состав.

Фото : из открытых источников18 июня 2018, 20:39

На автовокзале Костаная в комнате матери и ребёнка найден полуторагодовалый ребёнок, мать которого сейчас разыскивают полицейские, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

«17 июня около 20.40 на пульт «102» поступило сообщение о том, что в здании автовокзала Костаная в комнате матери и ребёнка найден мальчик. На место происшествия выехали сотрудники ювенальной полиции и оперативных служб,- сообщили в ведомстве. - Ребенка обнаружили сотрудники охраны, услышавшие доносящийся из комнаты матери и ребенка детский плач. Малыш лежал в кроватке, на вид ему полтора года. Рядом с ребенком находился пакет с двумя пеленками, бутылочка для кормления».

В настоящее время на поиски матери ребенка ориентирован весь личный состав.

Полицейские просят сообщить любые данные о матери ребенка в органы внутренних дел по номеру 8-777-363-04-24 или «102».


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты