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Трех девочек-подростков спасли на Иртыше в Павлодаре

В ходе опроса выяснилось, что подростки планировали реализовать сплав до железнодорожного моста.

Фото : из открытых источников18 июня 2018, 21:18

Спасатели в Павлодаре подняли на борт троих подростков, решивших доплыть от новой набережной до железнодорожного моста на реке Иртыш. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС региона.

Спасатели заметили девочек, купающихся в запрещенном месте. Напротив новой набережной три подростка, заплыв от берега, не останавливаясь, направились дальше. Как известно, в местах строительства под водой оказывается строительный мусор. Поскольку данная территория не является пляжной зоной, дно в данном месте не обследовалось и не чистилось. Купаться и нырять в подобных местах небезопасно не только для детей, но и взрослых людей.

Спасатели немедленно выехали к месту происшествия, подняли уже уставших девочек 13 и 14-и лет на борт лодки и доставили их на спасательную станцию. В ходе опроса выяснилось, что подростки планировали реализовать сплав до железнодорожного моста.

После разъяснительной беседы спасатели передали детей родителям и прибывшим сотрудникам полиции.


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