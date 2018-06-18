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Погибшего при крушении поезда мальчика похоронят 19 июня

Погибший Алексей Мальнев, 2006 года рождения, ходил в пятый класс.

Фото : из открытых источников18 июня 2018, 21:30

Прощание с пятиклассником Алексеем Мальневым состоится 19 июня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал партии «Нур Отан».

Партия выразила соболезнования родным мальчика. Письмо его родным направил первый заместитель председателя партии Маулен Ашимбаев.

«Алексей Мальнев учился в 5 "Б" классе местной средней образовательной школы. Учителя характеризовали его как активного ученика. Он постоянно принимал участие в школьных олимпиадах, классных и внеклассовых мероприятиях. Все запомнили его как доброжелательного, отзывчивого и исполнительного ребенка», - говорится в сообщении.

Карагандинский областной филиал партии оказывает полное содействие в похоронах Алексея Мальнева, в том числе по оказанию ритуальных услуг и организации поминального обеда. Семье погибшего будет оказана материальная поддержка.

Прощание с Алексеем Мальневым состоится 19 июня 2018 года в 14:00 в поселке Кушокы Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

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