Насмерть сбил женщину водитель маршрутного автобуса в Актобе

Кровавое ЧП произошло 17 июня вблизи центрального колхозного рынка.

Дорожная авария произошла днём 17 июня на пресечении улиц Уалиханова и Шерниязова. Автобус маршрута №20 насмерть сбил женщину 45 лет, сообщает корреспондент Bnews.kz.

По словам очевидцев, она перебегала дорогу на красный цвет светофора. При этом пешеход оказалась настолько близко к автобусу, что водитель не успел притормозить. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончалась на месте до приезда машины скорой помощь

"Карета скорой помощи в это время была поблизости и приехала на место аварии за четыре минуты после поступления сигнала на пульт. Но пешехода всё равно спасти не удалось. К приезду скорой она уже умерла от несовместимых с жизнью травм", сообщил главный врач скорой медицинской помощи Актобе Тлеу Сапаров.

В социальной сети пользователи отмечают, что данный перекресток многолюдный и опасный. Пешеходы на этом месте частенько нарушают правила ПДД, перебегая дорогу на красный цвет.

"Сегодня лично была очевидцем этого ДТП. Долго не могла отойти. Было очень плохо. Побежала одна женщина, а эта за ней - на красный, но не успела. Был резкий удар. Она чуть-чуть не добежала. Оттолкнуло её. Она упала и больше не подавала признаков жизни. Смерть была мнгновенная. Водителя тоже жалко. Он без конца звонил кому-то со словами "мен адам олтирип алдым". Лужа крови. Видно, что удар пришёлся на голову. Страшно было", рассказывает очевидец в социальной сети.

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