В Астане горел трехэтажный дом

Возгорание кровли произошло вечером в столице.

В Астане произошло горение кровли в трехэтажном здании, площадь пожара составила 30 квадратных метров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Согласно информации КЧС, в 20-57 по адресу улица Ш. Кудайбердиулы, 36 в трехэтажном здании произошло горение кровли. Предварительная площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пожар локализован в 21-29 и ликвидирован в 21-40.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Кроме того, в том же районе столицы, на улице Иманова, в деловом доме "Алма-Ата" произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Жертв и пострадавших нет, на место выезжали 12 пожарных и 3 единицы техники столичного ДЧС.

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