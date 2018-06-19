Трамп заявил о намерении США стать лидерами в космосе

Президент США выступил с речью в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем, передает РИА Новости.

"Мы первые приземлились на Луну. И это значит, что мы всегда будем первыми. Когда я пришел, наши планы по космосу были не так хороши. Все было очень-очень плохо, но сейчас это изменилось, у нас много оптимизма. Мы не хотим, чтобы Китай, Россия или другие страны вели нас. Мы всегда лидировали, и у нас огромное пространство для дальнейших действий", — сказал Трамп, выступая в понедельник в Вашингтоне.

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