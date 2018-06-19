Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Трамп заявил о намерении США стать лидерами в космосе

Президент США выступил с речью в Вашингтоне.

Фото : © REUTERS / Jonathan Ernst19 июня 2018, 00:56

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем, передает РИА Новости.

"Мы первые приземлились на Луну. И это значит, что мы всегда будем первыми. Когда я пришел, наши планы по космосу были не так хороши. Все было очень-очень плохо, но сейчас это изменилось, у нас много оптимизма. Мы не хотим, чтобы Китай, Россия или другие страны вели нас. Мы всегда лидировали, и у нас огромное пространство для дальнейших действий", — сказал Трамп, выступая в понедельник в Вашингтоне.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты