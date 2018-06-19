Жена Кобзона рассказала о его состоянии

Певцу в этом году исполнится 81 год.

Певец Иосиф Кобзон чувствует себя нормально. Об этом журналистам сообщила его супруга Нинель, пишут «Известия».

«Хорошо, нормально здоровье», — заявила она журналистам.

Вопрос, дома или в больнице находится артист, она назвала бестактным и отвечать на него не стала.

«Всё по плану, всё в порядке», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Кобзон лег на обследование в онкоцентр. Он обратился в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, и ему предложили госпитализацию. Сам артист подтвердил эти сведения.

Помощница Кобзона Варвара Виноградова сказала журналистам, что помещение в больницу было плановым и «нет оснований беспокоиться за жизнь Иосифа Давыдовича».

Кобзону в этом году исполнится 81 год. В 2005 году врачи диагностировали у него рак, певец перенес две операции и с 2009 года находится под постоянным наблюдением специалистов.

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