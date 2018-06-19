Официально озвучен следующий соперник Головкина после «Канело»

Альварес собирался встретится с Дэнни Джейкобсом, судя по всему, их сделка не продвигалась вперёд.

Промоутер Геннадия Головкина Том Лёффлер подтвердил, что в случае победы его подопечного над Саулем Альваресом, следующий бой он проведёт с Билли Джо Сондерсом, пишет Sports.kz.

«Это прекрасный бой двух чемпионов. Это бой, который Геннадий уже давно хотел. Альварес собирался встретится с Дэнни Джейкобсом, если мы всё правильно поняли, хотя, судя по всему, их сделка не продвигалась вперёд. У нас же уже было соглашение с Билли Джо Сондерсом. Однако бой с Альваресом у нас стоит на первом месте. Надеюсь, что в сентябре Головкин закончит свой бой с успехом и мы встретимся уже и с Сондерсом», — приводит слова Лёффлера BoxingScene.