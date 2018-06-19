Головкину вручили еще один пояс

Журнал The Ring признал казахстанца лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории (P4P).

Главный редактор журнала The Ring Дуглас Фишер вручил чемпиону мира в среднем весе WBA Super, WBC, IBO Геннадию Головкину (38-0-1, 34 КО) еще один пояс, сообщает Sports.kz.

Журнал The Ring признал казахстанца лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории (P4P). Торжественное вручение пояса состоялось в Лос-Анджелесе.

Напомним, свой следующий бой Геннадий проведет 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Его соперником станет мексиканец Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО). Их первый бой состоялся 16 сентября 2017 года там же и завершился спорной ничьей.





