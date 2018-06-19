Обама может вернуться в политику к следующим выборам президента

Обама в последние месяцы провел встречи с несколькими высокопоставленными представителями Демократической партии, где обсуждались планы на участие в будущих выборах.

Бывший президент США Барак Обама может вернуться и вновь выступить за Демократическую партию на следующих президентских выборах в 2020 году, пишет РИА Новости.

Члены Демократической партии США шокированы положением страны на международной арене и законами, подписанными действующим президентом Дональдом Трампом. Устав от бесконтрольной власти республиканцев, демократы обратились за помощью к Бараку Обаме, пишет Vanity fair.

Сообщается, что Обама в последние месяцы провел встречи с несколькими высокопоставленными представителями Демократической партии, где обсуждались планы на участие в будущих выборах.

Издание утверждает, что Демократическая партия не видит другого лидера, поскольку достойных "просто больше нет".

Предположительно, окончательное решение Обамы станет известно перед началом президентской гонки, однако его политическую активность уже сейчас заметили в Конгрессе. Сам Барак Обама комментировать ситуацию отказался.

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