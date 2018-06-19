В Талдыкоргане и в Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия

В Алматы метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

Метеорологические условия во вторник, 19 июня, в большинстве городов Казахстана будут благоприятными, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Так, не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в Актау, Актобе, Атырау, Караганде Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте.

В Алматы метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В Талдыкоргане, ночью в Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляет собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющим формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).





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