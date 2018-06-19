В Костанайской области четверо человек отравились угарным газом
Происшествие случилось в частном жилом доме.
Фото : 1tulatv.ru19 июня 2018, 07:55
Четверо человек, в том числе ребёнок отравились угарным газом в Костанайской области, передает Zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.
Происшествие случилось в поселке Караменды Наурзумского района 17 июня. По информации областного ведомства ДЧС, происшествие случилось в частном жилом доме.
«Из-за неправильной эксплуатации отопительной печи на твердом топливе получили отравление угарным газом и госпитализированы в центральную районную больницу пенсионерка, двое мужчин, один из которых инвалид. В больницу доставили и 4-летнюю девочку», — сообщили в ДЧС.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4924053-7fb07741dd737cc8d89848f12e2b702e
Сейчас читают
Читайте также