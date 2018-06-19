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В Костанайской области четверо человек отравились угарным газом

Происшествие случилось в частном жилом доме.

Фото : 1tulatv.ru19 июня 2018, 07:55

Четверо человек, в том числе ребёнок отравились угарным газом в Костанайской области, передает Zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.

Происшествие случилось в поселке Караменды Наурзумского района 17 июня. По информации областного ведомства ДЧС, происшествие случилось в частном жилом доме.

«Из-за неправильной эксплуатации отопительной печи на твердом топливе получили отравление угарным газом и госпитализированы в центральную районную больницу пенсионерка, двое мужчин, один из которых инвалид. В больницу доставили и 4-летнюю девочку», — сообщили в ДЧС.


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