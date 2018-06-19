Три человека пострадали в ДТП близ Алматы

Машины восстановлению не подлежат.

Два BMW столкнулись на трассе в Илийском районе Алматинской области, есть пострадавшие, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

Крупное ДТП произошло на трассе между селами Казцик и Комсомол. Со слов очевидцев, две автомашины BMW 5-й серии двигались по трассе в северном направлении в сторону области. Черный BMW хотел повернуть в поселок. В это время зеленый BMW захотел его обогнать по встречной полосе. Водитель черного BMW не успел среагировать и ударил обгонявшую его машину в бок. От удара зеленый BMW пролетел, переворачиваясь, 140 метров. Обе машины сильно деформировались.

В результате столкновения пострадали три человека, которые находились в зеленом авто. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

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