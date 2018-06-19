В Казахстане мне известны четыре нейрохирурга, которые работают на высоком уровне - Шимон Маймон

В Казахстане доктор Маймон не просто всемирно известный нейрохирург, который внедряет инновации: для здешних докторов он, прежде всего, наставник.

Доктора Больницы Медицинского Центра Управления Делами Президента совместно со всемирно известным нейрохирургом из Израиля проводят сложнейшие манипуляции на сосудах головного мозга передает zakon.kz.

Эндоваскулярная хирургия – словосочетание известное только в узком профессиональном кругу, впрочем, то, что она позволяет лечить и предотвратить касается, можно сказать, каждого. Болезни сосудов головного мозга сегодня встречаются практически у всех возрастных групп и могут выражаться в разной степени: от небольшого недомогания из-за плохого кровоснабжения участков мозга до тромбоза (закупорки сосудов) и инсульта.





Уникальность этого молодого, но быстро развивающегося направления медицины заключается в том, что все манипуляции на головном мозге проходят без его вскрытия.

«Весь процесс выполняется с помощью васкулярного подхода: мы не «открываем» череп, а проникаем в мозг через сосуды бедренной артерии. При этом мы используем очень тонкий катетер, размером 0.4-0.5 милиметров», - рассказал журналистам нейрохирург Шимон Маймон прямо перед тем, как приступить к очередной манипуляции вместе с докторами Президентской клиники.





В Казахстане доктор Маймон не просто всемирно известный нейрохирург, который внедряет инновации: для здешних докторов он, прежде всего, наставник, который на протяжении десяти лет учит и помогает проводить эндоваскулярные операции на головном мозге.





«Я преподаю не только в Казахстане, но также в разных страна мира: в западной Европе, юго-восточной Азии и США. Даю мастер-классы уже двадцать лет, потому с уверенностью говорю, что в Казахстане уже сейчас есть, по крайней мере, четыре известных мне нейрохирурга, которые работают на очень высоком уровне».

«В Президентской клинике только в прошлом году провели сто малоинвазивных операций на сосуды головного мозга, в этом году планируется сто двадцать» - делится статистикой Азат Шпеков - нейрохирург Больницы, ученик доктора Маймона. Известный специалист теперь приезжает не для того, чтобы обучать, а скорее консультировать «сложные технические нюансы», которые случаются во время операций.

«Не секрет, что в Европе разрабатываются новые методики, внедряются новые технологии, мы держим руку на пульсе этих событий. Если в Европе хирурги применяют новую технологию, мы в тот же год, в те же месяцы стараемся внедрить ее в Казахстане. Для нас это уже стало традицией. Но мы должны понимать, что у каждой операции есть свои нюансы, и для того, чтобы их разъяснить, мы приглашаем авторитетных специалистов, за плечами которых огромный опыт. Таким образом, мы пытаемся повышать эффективность хирургии и предотвращать последующие осложнения у пациентов» - рассказал нейрохирург Больницы Медицинского центра УДП РК Азат Шпеков.

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