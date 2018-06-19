Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Казахстане мне известны четыре нейрохирурга, которые работают на высоком уровне - Шимон Маймон

В Казахстане доктор Маймон не просто всемирно известный нейрохирург, который внедряет инновации: для здешних докторов он, прежде всего, наставник.

Фото : www.zakon.kz19 июня 2018, 08:00

Доктора Больницы Медицинского Центра Управления Делами Президента совместно со всемирно известным нейрохирургом из Израиля проводят сложнейшие манипуляции на сосудах головного мозга передает zakon.kz.

Эндоваскулярная хирургия – словосочетание известное только в узком профессиональном кругу, впрочем, то, что она позволяет лечить и предотвратить касается, можно сказать, каждого. Болезни сосудов головного мозга сегодня встречаются практически у всех возрастных групп и могут выражаться в разной степени: от небольшого недомогания из-за плохого кровоснабжения участков мозга до тромбоза (закупорки сосудов) и инсульта.



Уникальность этого молодого, но быстро развивающегося направления медицины заключается в том, что все манипуляции на головном мозге проходят без его вскрытия.

«Весь процесс выполняется с помощью васкулярного подхода: мы не «открываем» череп, а проникаем в мозг через сосуды бедренной артерии. При этом мы используем очень тонкий катетер, размером 0.4-0.5 милиметров», - рассказал журналистам нейрохирург Шимон Маймон прямо перед тем, как приступить к очередной манипуляции вместе с докторами Президентской клиники.



В Казахстане доктор Маймон не просто всемирно известный нейрохирург, который внедряет инновации: для здешних докторов он, прежде всего, наставник, который на протяжении десяти лет учит и помогает проводить эндоваскулярные операции на головном мозге.

«Я преподаю не только в Казахстане, но также в разных страна мира: в западной Европе, юго-восточной Азии и США. Даю мастер-классы уже двадцать лет, потому с уверенностью говорю, что в Казахстане уже сейчас есть, по крайней мере, четыре известных мне нейрохирурга, которые работают на очень высоком уровне».

«В Президентской клинике только в прошлом году провели сто малоинвазивных операций на сосуды головного мозга, в этом году планируется сто двадцать» - делится статистикой Азат Шпеков - нейрохирург Больницы, ученик доктора Маймона. Известный специалист теперь приезжает не для того, чтобы обучать, а скорее консультировать «сложные технические нюансы», которые случаются во время операций.

«Не секрет, что в Европе разрабатываются новые методики, внедряются новые технологии, мы держим руку на пульсе этих событий. Если в Европе хирурги применяют новую технологию, мы в тот же год, в те же месяцы стараемся внедрить ее в Казахстане. Для нас это уже стало традицией. Но мы должны понимать, что у каждой операции есть свои нюансы, и для того, чтобы их разъяснить, мы приглашаем авторитетных специалистов, за плечами которых огромный опыт. Таким образом, мы пытаемся повышать эффективность хирургии и предотвращать последующие осложнения у пациентов» - рассказал нейрохирург Больницы Медицинского центра УДП РК Азат Шпеков.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты