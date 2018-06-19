Кумар Аксакалов поставил конкретные задачи перед новым руководством Акжарского района

Кумар Аксакалов поделился планами по развитию Северо-Казахстанской области, в частности, Акжарского района.

Акимом Акжарского района назначен Ербатыр Мадьяров. Аким СКО, Кумар Аксакалов, активу представил вновь назначенного главу района. Аким области поставил перед новым руководителем ряд конкретных задач в сфере сельского хозяйства и развития малого и среднего бизнеса, передает Zakon.kz.

Кумар Аксакалов поделился планами по развитию Северо-Казахстанской области, в частности, Акжарского района. Основные приоритеты: строительство домов для сельчан, водообеспечение сел и ремонт дорог.

«Cейчас идет ремонт дорог от районного центра - Талшыка до границы. От границы планируем сделать качественную дорогу до населенных пунктов Даут и Бидайык. Скоро приступим к разработке проектно-сметной документации. Мы хотим ускорить этот процесс и начать ремонт дорог уже в следующем году»,- отметил аким области.

Глава СКО подчеркнул, что главная задача для нового акима района - улучшение качества жизни населения на селе.

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