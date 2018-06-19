В Акмолинской области в 2018 году планируется ввод 464,7 тыс. кв. м жилья по программе «Нұрлы Жер»

Руководитель региона поручил акимам районов и городов обеспечить своевременное освоение выделенных средств на 2018 год для строительства жилых домов.

Как сообщил руководитель областного управления строительства Марат Аубакиров, по итогам 5-ти месяцев введено 212 тыс.кв.м., об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в акимате Акмолинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

С января 2017 года стартовала новая государственная Программа жилищного строительства «Нұрлы Жер». В Акмолинской области реализуются все направления данной Программы: повышение доступности ипотечного кредитования; стимулирование строительства жилья частными застройщиками; строительство кредитного жилья через систему жилстройсбережений; создание фонда арендного жилья для социально-уязвимых слоев населения; развитие индивидуального жилищного строительства. По итогам 2017 года планы жилищного строительства выполнены на 127%, введено в эксплуатацию 426 тыс. кв.м жилья, построено 8 км инженерных сетей.

В текущем году намечен ввод 14 арендных домов общей площадью 29 тыс. кв.м или 511 квартир – это в 3 раза больше, чем в прошлом году. А также, 4-х кредитных жилых домов через систему жилстройсбережений общей площадью 9,9 тыс. кв.м или 160 квартир, с ростом 2 раза по сравнению с 2017 годом.

В рамках направления «Развитие индивидуального жилищного строительства» в 14 населенных пунктах будут подготовлены земельные участки с инженерной инфраструктурой. При реализации проектов строительства инженерной инфраструктурой будут обеспечены 2,5 тыс. земельных участков, что позволит снизить количество очередников на их получение.

Большое внимания уделяется стимулированию строительства жилья частными застройщиками. Региональным координационным советом при акимате области в текущем году одобрено субсидирование 5 проектов на сумму 1,7 млрд. тенге.

В целях дальнейшей реализации Программы в курирующих министерствах заявлен 3-летний план на 2019-2021 годы по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры и арендного жилья на общую сумму 11,4 млрд. тг. Это позволит ежегодно наращивать темпы строительства и тем самым значительно повысить возможности приобретения жилья населением области.

Руководитель региона поручил акимам районов и городов обеспечить своевременное освоение выделенных средств на 2018 год для строительства жилых домов, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, реализуемых в рамках Программы жилищного строительства «Нұрлы Жер».

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