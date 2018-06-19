Сердечный приступ у водителя спровоцировал ДТП в Алматы

Оставшись без управления, машина врезалась в ехавший впереди автомобиль и вылетела на разделительную полосу.

Столкновение автомашин Mitsubishi и Toyota RAV4 произошло на пересечении проспекте Рыскулова, не доезжая улицы Ратушного (бывшая ул.Розовая), передает Zakon.kz.

Как рассказала женщина, управлявшая Toyota RAV4, она спустилась с моста и двигалась по Рыскулова в восточном направлении. Не доезжая улицы Ратушного, она вдруг почувствовала сильный удар сзади. По инерции, ее авто проехало еще около 50 метров, и лишь тогда ей удалось затормозить. Оглядевшись, женщина увидела автомобиль Mitsubishi стоящий на разделительной полосе.

По словам пассажира Mitsubishi, они также ехали по Рыскулова на восток. Внезапно водителю стало плохо с сердцем и он на какой-то момент потерял сознание. Оставшийся без управления автомобиль на полном ходу врезался в двигавшийся впереди Toyota RAV4, а затем, отклонившись влево, вылетел на разделительную полосу. Проехав по ней около 50 метров и снеся несколько установленных там дорожных знаков, иномарка все же остановилась.

Прибывшая на место ДТП «скорая» доставила водителя Mitsubishi в больницу, и его состояние на данный момент не известно. Остальным участникам ДТП медицинская помощь не понадобилась.

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