«Лучшие в качестве». В Минске вручили Премии СНГ

Премия СНГ в области качества – самая престижная награда объединения.

Накануне, в исполнительном комитете СНГ, прошла церемония награждения лучших предприятий государств-участников Содружества независимых государств за достижения значительных результатов в области качества продукции и услуг. Лучшими признали 14 компаний. В списке победителей и казахстанская транспортно-логистическая компания «Petroleum», сообщает Zakon.kz.

- К этому мы долго шли. Эта награда – заслуга коллектива группы компаний «Petroleum» и на сегодняшний день занимая лидирующие позиции в своем сегменте бизнеса мы понимаем, что присуждение данной премии для нас является высшей оценкой того, что мы качественно, современно и в полной мере обслуживаем наших клиентов, - прокомментировал руководитель «Petroleum» Тимур Карабаев.

Отметим, премия СНГ в области качества – самая престижная награда объединения. Ее главная цель – создание высокой репутации товаропроизводителей на мировом рынке. Принимающее участие в конкурсе юридическое лицо должно подтверждать уровень выпускаемой продукции или оказываемых услуг в течение двух лет минимум и осуществлять экспорт продукции не менее чем в 2 государства – участника СНГ.

- Не секрет что в силу того, что мы не всегда соответствуем мировым стандартам качества, наша продукция не является конкурентоспособной за пределами СНГ и поэтому основной объём взаимной торговли приходится на страны Содружества. С одной стороны это хорошо, потому что мы знаем партнеров, говорим на одном языке, у нас есть понимание, мы знаем менталитет и старые связи кооперационные, оставшиеся со времен советского союза, конечно же помогают нам в этом в многостороннем экономическом сотрудничестве, но с другой стороны есть желание выйти и на мировой рынок, - отметил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

«Petroleum» работает на казахстанском рынке уже более 16 лет. В 2016 году предприятие было удостоено Премии Президента Республики Казахстан «Алтын Сапа».

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