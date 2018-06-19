Предприниматель из Уральска на свои собственные средства строит сквер в родном городе

По словам бизнесмена Валерия Голоухова, основной акцент они хотят сделать на озеленение территории сквера.

Сквер стоимостью 45 миллионов тенге планируют сдать к 1 августа текущего года. Акимат г.Уральска разработал проект в рамках программы «Туган жер», а предприниматели за счет собственных средств взялись за освоение проекта, сообщает Zakon.kz.

– По предварительным подсчетам сумма проекта составила 45 миллионов тенге. Отрадно, что у нас есть такие бизнесмены, которые на деле показывают свою любовь к родному городу, заботятся о будущем подрастающего поколения, благоустраивают территории. Проект отдали ТОО «Автокомбинат», которое уже приступило к строительным работам, - сказал заместитель акима г.Уральска Алтынбек Кайсагалиев.

Новый сквер будет расположен в районе остановки « City center » в центре города. Рядом с будущим сквером есть жилые дома, школа, то есть в районе живут очень много детей разных возрастов, которые с воодушевлением ждут окончания строительства.

– Нам сказали, что здесь даже будет новая современная площадка для занятий Street Workout. Я бы очень хотел научиться этому сейчас популярному виду уличной гимнастики, развить свои физические способности. Очень рад, что все это будет вблизи дома, – с радостью говорит ученик 6 класса Бауржан.

По словам бизнесмена Валерия Голоухова, основной акцент они хотят сделать на озеленение территории сквера.

– Мы убрали часть остановочного павильона. Теперь здесь будет детская площадка для занятий спортом, установим много различных спортивных тренажеров. Конечно, в сквере будут установлены и лавочки, порядка 30 штук, проведено освещение соответствующее, поставим архитектурные композиции для красоты, высадим цветы. Обязательно будут высажены деревья. Я думаю, горожанам будет здесь приятно провести свой досуг, – поделился своими планами руководитель ТОО «Автокомбинат» Валерий Голоухов.

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