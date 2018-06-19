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Рейтинг одобрения Трампа достиг максимальных значений

Деятельность президента США одобряют не менее 45% американцев.

Фото : Emigrados19 июня 2018, 10:54

Не менее 45% американцев одобряют деятельность президента США Дональда Трампа, что является самым высоким показателем с момента его вступления в должность. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического агентства Gallup poll, передают РИА Новости.

Девяносто процентов одобряющих его деятельность — республиканцы. Отмечается, что независимо от деятельности Трампа, маловероятно, что он сможет получить большую поддержку среди демократов.

Gallup poll также сообщает, что на протяжении всего срока президентства рейтинги Трампа были значительно ниже, чем у его предшественников.

Опрос проводился по телефону 11-17 июня 2018 года. В нем приняли участие 1511 человек. Статистическая погрешность составляет 3 процентных пункта.

В марте рейтинг одобрения Трампа, составленный по результатам опроса телеканала NBC и издания Wall Street Journal, составлял 43%.


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