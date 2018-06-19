Аким ВКО Даниал Ахметов пообещал помочь отцу 18 детей

Глава региона Даниал Ахметов отметил, что это уникальный случай, и такие люди, как Виктор Кандыба, являются национальной гордостью нашей страны.

Многодетный отец во время личного приема у акима области Даниала Ахметова попросил помочь ему в приобретении микроавтобуса и земельного участка для строительства дома, передает Zakon.kz.

Семейчанину Виктору Кандыбе 51 год, и он по праву является обладателем гордого звания «многодетный отец». В его семье 18 детей: 13 мальчиков и 5 девочек. Сейчас самому младшему ребенку 3 года, а старшему – 26. Сам Виктор работает мастером по ремонту бытовой техники, а его супруга Ольга – занимается домашним хозяйством и воспитанием детей. Один из старших сыновей – пасечник, другой – строитель.

Для передвижения такой большой семьи необходим микроавтобус, а для устройства самостоятельной жизни детей, конечно, нужно приобретать квартиры.

- Мы живем в частном доме. Сами не в состоянии купить каждому ребенку по квартире, поэтому хотелось бы узнать, есть ли возможность выделить нам земельный участок. Дети смогут построить свои дома рядом друг с другом, - говорит Виктор Кандыба.

Глава региона Даниал Ахметов отметил, что это уникальный случай, и такие люди, как Виктор Кандыба, являются национальной гордостью нашей страны.

- Мы вам поможем. В течение месяца вопрос с приобретением микроавтобуса будет решен. Через благотворительный фонд «Парыз» закупим для вас микроавтобус с Семея. Земельный участок для строительства я определю при вас. Сделаем все возможное, чтоб это дело не ушло в долгий ящик, - резюмировал Даниал Ахметов.

В заключение встречи аким области дал поручение акиму Семею Ермаку Салимову совместно с руководителем управления земельных отношений Викторией Барсуковой в течение недели внести предложения по поводу решения данного вопроса.

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