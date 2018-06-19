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Жительница ВКО попросила помощи у Даниала Ахметова в проведении операции для сына

Для того, чтоб провести операцию по трансплантации почки, Маржан Абжановой не хватает средств. За помощью она обратилась к акиму области.

Фото :  Пресс-служба акима ВКО19 июня 2018, 11:50

Жительница Курчумского района Маржан Абжанова во время личного приема главы региона Даниала Ахметова попросила помочь сделать операцию ее сыну, передает Zakon.kz.

О своей истории женщина рассказывает с волнением. Маржан – мама четырех детей. С рождения ее сыну поставили диагноз – нефротический синдром. А позже диагноз шокировал – рак. В течение года ребенок проходил лечение. После чего наступила долгожданная ремиссия. Через 3 месяца произошел рецидив. Сейчас обе почки ребенка удалены, а сам он проходит диализ.

Для того, чтоб провести операцию по трансплантации почки, Маржан Абжановой не хватает средств. За помощью она обратилась к акиму области.

Даниал Ахметов поручил выделить средства через благотворительный фонд «Парыз». Как отметил руководитель управления здравоохранения Марат Шоранов, дорожные расходы и переезд будет оплачен за счет облздрава.

Саму операцию планируется провести в Астане, в Национальном научном центре материнства и детства.


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