Около пяти миллионов жилплощади введено за пять месяцев в РК

Более 40,3 тысяч семей улучшили свои жилищные условия, из них около двух тысяч семей за счет государственных средств.

Согласно Системе государственного планирования программа «Нұрлы жер» переутверждается в статус государственной. Об этом заявил первый вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр выступая на заседании Правительства Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

По его словам, проект Госпрограммы внесен в Правительство. В проекте предусмотрены нормы в реализацию обращения Главы государства к народу Казахстана «Пять социальных инициатив Президента».

«Начиная с 2019 года, предлагается увеличить на 10 млрд тенге ежегодное финансирование строительства арендного жилья без выкупа. Это позволит обеспечить социальным жильем ежегодно еще порядка тысячу граждан. Дополнительно для обеспечения растущих объемов строительства, предусматривается увеличить финансирование обустройства стройплощадок инженерными сетями на 20 млрд тенге», - отметил Роман Скляр.

В изменении предусмотрены нормы для государственных и негосударственных предприятий по поддержке своих работников. Такие организации смогут выдавать работникам жилищные ссуды, в том числе в качестве первоначального взноса. Это существенная помощь для решения жилищных проблем учителей, врачей и госслужащих.

«В рамках вносимых изменений, акиматам предоставляется право приобретения построенных объектов для активного участия частных застройщиков в программе. Предусматривается реализация кредитного жилья не только вкладчикам Жилстройсбербанка, но и вкладчикам Банков второго уровня. Эти условия дадут больший импульс развитию ипотечной программы «7-20-25» из-за доступных ценовых параметров, по которым строят акиматы», - подытожил свое выступление первый вице-министр.

В целом принятые нормы позволят обеспечить ежегодную динамику прироста объемов ввода жилья на 8% или более восьми тысяч жилищ в год и довести показатель обеспеченности жилья к 2030 году до 30 кв. м. на человека.

По итогам пяти месяцев по республике согласно статистики по всем источникам финансирования введено в эксплуатацию 4,6 млн кв. метров жилья, что на 2,7% больше аналогичного уровня 2017 года.

Более 40,3 тысяч семей улучшили свои жилищные условия, из них около двух тысяч семей за счет государственных средств.

Инвестиции в данную отрасль увеличились на 29,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года (285,8 млрд тенге) и составили 391 млрд тенге.

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