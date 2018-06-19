В Казахстане будет создана Ассоциация тюркологии, алтаистики, монголистики

Такое решение принято представители Казахстана, Монголии, России и Турции.

Работа ассоциации будет осуществляться посредством проведения международных форумов, симпозиумов, конференций, семинаров, выставок, совместных экспедиций и так далее, сообщает Zakon.kz.



На прошедшем в Астане III Форуме гуманитарных наук «Великая степь», организованном Международной Тюркской академией при поддержке Администрации Президента РК, принято решение о создании «Ассоциации тюркологии, алтаистики, монголистики» (АТАМ), постоянный секретариат которой будет находиться при Международной Тюркской академии.

К основным задачам ассоциации будет относиться также издание журнала «Алтаистика, тюркология, монголистика», запуск и поддержание работы интернет-портала «Алтаистика, тюркология, монголистика».

Под принятым решением поставили свои подписи Президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, президент Академии наук Монголии Дугэр Рэгдэл, заместитель председателя Российского комитета тюркологов при Отделении историко-филологических наук РАН РФ Олег Мудрак, председатель Турецкого лингвистического общества Мустафа С. Качалин.

В рамках Форума была также организована выставка научных изданий, выпущенных Тюркской академией за последние годы.

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