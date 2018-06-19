Головкин получил еще один пояс
19 июня 2018, 12:22
Ранее Головкин был лишен титула чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.
Геннадию Головкину вручили пояс чемпиона pound-for-pound по версии журнала The Ring, передает Zakon.kz.
Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.
"Благодарен the Ring Magazine за признание чемпионом pound-for-pound", - говорится в описании фото.
Ранее Головкин был лишен титула чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.
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