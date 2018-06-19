Врачи рассказали о состоянии мальчика, которого подожгли во время игры

Возбуждено уголовное дело.

Жамбылские следователи возбудили уголовное дело, после вопиющего инцидента, которое произошло 17 июня в Таразе. Дети во время игры подожгли шестилетнего ребёнка, сообщает корреспондент BNews.kz.

“По данному инциденту возбудили уголовное дело, которое находится на рассмотрении в следственном отделе ОП-2 управления внутренних дел города Тараз. Подробности пока не известны”, - говорит полковник полиции, начальник отделения ювенальной полиции МПС ДВД Жамбылской области Куаныш Калжанов.

“Ребёнка срочно госпитализировали в городскую больницу №2. Сейчас он в реанимации ожогового отделения с ожогами ІІ и ІІІ степени. У малыша повреждено 18% тела. Состояние тяжёлое, но стабильное, ” – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области.

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