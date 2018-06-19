Грубый водитель попал в объектив камеры в Кокшетау

Ему грозит штраф в размере 10 МРП.

В Кокшетау водитель иномарки, не пропустивший пешехода, попал в объектив видеокамеры Центра оперативного управления, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 18 июня около 11.30 в микрорайоне "Юбилейный". Водитель Volkswagen Passat, двигаясь около магазина "Бакалея", на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустил молодую женщину и продолжил движение.

Нарушение зафиксировал инспектор – дежурный Центра оперативного управления капитан полиции Марат Казыбай и незамедлительно сообщил данные всем автопатрулям батальона дорожно-патрульной полиции.

Уже через несколько минут водитель иномарки был задержан на пересечении улиц "Ташенова - Куанышева".

"Сотрудниками полиции в отношении нарушителя был составлен административный протокол по ст. 600 ч.1 (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Согласно санкции статьи, водителю грозит штраф в размере 10 МРП", - сообщили в ДВД Акмолинской области.

Всего с начала года в Кокшетау при помощи камер Центра оперативного управления выявлено порядка 4 000 административных правонарушений.

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